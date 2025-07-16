В России раскрыли сходство Путина и Трампа

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп похожи в одном качестве. Его слова приводит РИА Новости.

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Степашин раскрыл сходство Путина и Трампа и подчеркнул, что они ставят интересы стран выше всего.

«Трамп — прагматичный человек. Чем они, кстати, схожи с нашим президентом: и для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего. Вот на этом мы схожи», — отметил он.

Ранее Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт на Украине. «Он [Путин] часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.