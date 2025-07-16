Власть готовит новые меры поддержки семей

Президент Владимир Путин обсудил с членами правительства ситуацию в демографии и новые меры поддержки семей.

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Демографическая обстановка в России изменилась. Президент проиллюстрировал это, вспомнив известную песню, где на десять девчонок приходилось девять ребят. "Я так понимаю, что статистика у нас поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин", - заметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила: в 2024 году в России родилось больше мальчиков (51,5%), чем девочек. В целом, по ее словам, проблемы с рождаемостью в стране связаны с двумя демографическими волнами: первая относится к периоду Великой Отечественной войны, вторая - 90-х годов. Обе резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте.

"Поэтому мы делаем ставку на многодетность", - заявила Голикова, добавив, что на это ориентируют арсенал мер поддержки.

Так, с 1 сентября пособие по беременности и родам студенткам будет выплачиваться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания.

"Таким образом, мы уходим от этих двух - пяти тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - уточнила вице-премьер.

Изменят и порядок пенсионного обеспечения многодетных матерей.

"Раньше мы в стаж работы засчитывали полтора года на четыре ребенка, теперь это шестилетнее ограничение снято. Сколько детей, столько и будет засчитываться в стаж", - рассказала Голикова. Законопроект об этом кабмин ранее внес в Госдуму.

С 1 января 2026 года заработает семейная налоговая выплата. Как уточнил глава минтруда Антон Котяков, это будет компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Размер выплаты может составлять от 89 до 156 тысяч рублей. "Хорошее подспорье семье", - считает министр.