Президент США Дональд Трамп не желает дальнейшей эскалации конфликта с Россией и может продлить предоставленный срок на урегулирование конфликта еще на 50 дней. Такое мнение ТАСС выразил подполковник Росгвардии, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

"Прямо говоря, он шантажист. <…> Он, с одной стороны, хочет напугать, с другой стороны, говорит: "Ну давайте как-нибудь договоримся". И я даже допускаю, что про 50 дней он скажет, так: "Я очень недоволен, еще 50 дней даю вам на осмысление", - отметил Прилепин.

По его словам, если Трамп поймет, что не добивается своей цели, то может предоставить Украине дальнобойное оружие.

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