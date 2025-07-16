Россия не отреагировала на ультиматум Трампа: Медведев высказался вместо Путина

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Россию и заявил о своем разочаровании ее политикой. По данным Fox News, 14 июля он потребовал от Москвы заключить мирное соглашение в течение 50 дней. В противном случае Вашингтон пригрозил ввести пошлины в отношении торговых партнеров России.

«Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент России Дмитрий Медведев первым выразил реакцию Кремля на совместное заявление Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте», – говорится в материале.

Американские журналисты сообщили, что реакция из Москвы последовала практически сразу. Однако первым высказался не Владимир Путин, а экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он через соцсети дал понять: Россия не воспринимает всерьез угрозы Трампа и считает их театральным представлением. Путин, как отметили в Fox News, предпочел сохранить молчание. Это вызвало удивление у американских обозревателей.

В странах Запада также не было единой реакции. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте счел позицию Трампа логичной, тогда как представители Евросоюза заявили о ее бесперспективности и отсутствии практической пользы, передает АБН24. Ранее Трамп высказывался с оптимизмом по поводу урегулирования украинского конфликта, утверждая, что это может произойти значительно раньше обозначенного срока в 50 дней.