В России уточнили правила допуска к гостайне

Правительство обновило правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне.

Согласно новой редакции документа, россиян, которых решили больше не допускать к гостайне, будут отстранять от работы с секретными сведениями «в день получения такого заключения». Раньше конкретный срок прекращения допуска не был указан.

Кроме того, отмечает ТАСС, был уточнен порядок действий в случаях, когда у человека возникают основания для недопуска к гостайне.

В начале июля в Ростовской области было возбуждено уголовное дело против главы АО «Ростовводоканал» о разглашении гостайны.

В июне президент России Владимир Путин подписал указ, которым отнёс к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики страны.