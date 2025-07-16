В России уточнили правила допуска к гостайне
Правительство обновило правила допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне.
Согласно новой редакции документа, россиян, которых решили больше не допускать к гостайне, будут отстранять от работы с секретными сведениями «в день получения такого заключения». Раньше конкретный срок прекращения допуска не был указан.
Кроме того, отмечает ТАСС, был уточнен порядок действий в случаях, когда у человека возникают основания для недопуска к гостайне.
В начале июля в Ростовской области было возбуждено уголовное дело против главы АО «Ростовводоканал» о разглашении гостайны.
В июне президент России Владимир Путин подписал указ, которым отнёс к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики страны.