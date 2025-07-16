В РФ отложили рассмотрение законопроекта о гражданских женах участников СВО

Госдума России перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о признании фактических брачных отношений для гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом написали «Ведомости».

© Lenta.ru

В публикации уточняется, что данные о переносе рассмотрения инициативы подтвердили три информатора. Однако один из них полагает, что депутаты примут проект в доработке. Другие источники допускают, что закон не примут вовсе.

Ранее в России призвали дать неофициальным женам бойцов СВО право на наследство и льготы. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.