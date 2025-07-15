Пушков: Трамп хочет избежать эскалации с Россией, но усиливает напряжённость

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что лидер США Дональд Трамп стремится продемонстрировать нежелание обострять отношения с Россией, однако его действия ведут к обратному результату.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряжённости», — говорится в сообщении.

Пушков отметил, что Трамп исключил поставки Украине дальнобойных ракет JASSM, но одновременно пообещал военную помощь, включая 17 комплексов Patriot.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Киеве не знают, что именно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря об отправке в страну 17 систем Patriot.