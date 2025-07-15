Российский сенатор объяснил запрет Трампа Зеленскому наносить удары по Москве

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

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По словам политика, Трамп попытался либо опровергнуть свои предыдущие слова, либо продемонстрировать, что он этого не заявлял. Сенатор напомнил, что президент США ранее исключил возможность поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет JASSM, способных достигать Москвы.

Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

По мнению Пушкова, Трамп не хочет «резкой эскалации» в отношениях с Россией.

«Но объективно его последние слова и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряженности», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM. Лидер США призвал Зеленского не наносить удары по Москве.