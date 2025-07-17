Новый раздел появится на «Госуслугах» по поручению Путина

Раздел «Россия — страна возможностей» с материалами и программами проектов одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) появится по портале «Госуслуги». Об этом в четверг, 17 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин дал такое поручения после встречи с членами наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», которая состоялась 27 мая этого года. Ответственным за исполнение назначено правительство.

— Обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе раздела «Россия — страна возможностей», — передает официальный сайт Кремля.

Путин 24 июня подписал закон о разработке на территории России национального многофункционального сервиса, который среди прочего будет выполнять функцию мессенджера. Подразумевается, что функционал платформы будет включать обмен сообщениями и звонками. Кроме того, в сервисе также будет размещаться реклама.

Платформу интегрируют с «Госуслугами» и Единой системой идентификации и аутентификации, что даст пользователям возможность получать сведения из документов, таких как паспорт и студенческий билет, для подтверждения возраста, льгот и регистрации.