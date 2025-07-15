Депутат Боярский отметил важность нормативного регулирования взаимодействия СМИ с ИИ

Провели совещание с представителями крупнейших российских интернет-СМИ. Коллеги откровенно делились со мной проблемами и вызовами, которые актуальны сегодня для индустрии сетевых медиа, а также озвучили ряд интересных предложений и инициатив, сообщил в своем Telegram-канале председатель IТ-комитета Госдумы Сергей Боярский.

По его словам, собравшиеся констатировали, что сегодняшние вызовы отрасли — это отток читателей с сайтов на другие площадки, зависимость от платформ и технологии искусственного интеллекта.

«Считаю особенно важным обратить внимание на нормативное регулирование взаимодействия СМИ и генеративного ИИ. Зачастую контент, созданный профессиональными коллективами сетевых изданий и благодаря немалым ресурсам, становится бесплатным топливом для развития ИИ-ресурсов. Эта ситуация не урегулирована законом», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что одной из ключевых тем встречи стало создание ассоциации, которая сможет представлять интересы интернет-СМИ и аккумулировать проблемы, беспокоящие отрасль.

«Идею поддерживаю, надеюсь, что она будет реализована, и обязательно планирую контактировать с такой структурой при ее возникновении», — подчеркнул Боярский.

Также представители профессионального сообщества, пишет депутат, предложили масштабировать новости от отечественных доверенных СМИ на новые площадки, которые сегодня пользуются спросом у россиян. Например, маркетплейсы и развлекательные сервисы.

«Прозвучало, что технически это можно решить через проверенные новостные агрегаторы. С учетом роста фейковой информации такой подход, на мой взгляд, отвечает требованиям времени», — сказал глава IТ-комитета Госдумы.

Большой интерес индустрии, по его мнению, вызвало появление каналов в мессенджере MAX. Так, собравшиеся заявили о готовности помочь новой российской площадке в развитии этого важного направления.