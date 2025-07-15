Бутина призвала не вестись на очередное громкое заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп уже много раз менял свою позицию по урегулированию на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Комментируя новые угрозы американского лидера, она указала, что России не стоит обращать внимания на его слова и продолжать идти «своим курсом».

«Как у нас в поговорке: болтать — не мешки ворочать», — отметила парламентарий.

Бутина добавила, что от слов ещё никому легче не стало, а Киеву «с каждым днём всё хуже». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин прокомментирует заявления Трампа, если посчитает необходимым, сообщает RT.