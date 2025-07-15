Дмитриев: для подрыва диалога России и США прилагаются титанические усилия

Диалог между Россией и США подвергается нападениям, к которым прилагаются титанические усилия за счет распространения ложной информации. Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя опровержение Белым домом новости о том, что Дональд Трамп призывал Киев к новым ударам вглубь РФ.

"Очередная фейковая новость исправлена. Титанические усилия по подрыву диалога между США и Россией продолжаются, в том числе с помощью дезинформации", - написал Дмитриев в X на английском языке.

Он также посоветовал газете Financial Times, опубликовавшей ложную информацию о призыве президента США наносить удары вглубь РФ, действовать более ответственно и проверять свои источники.

По информации издания, Трамп в разговоре с Зеленским 4 июля обсуждал возможность передачи Украине дополнительных тактических баллистических ракет ATACMS, а также призывал нарастить число ударов вглубь российской территории.

Источники издания также подтвердили информацию американских СМИ о том, что хозяин Белого дома интересовался у Зеленского возможностью нанесения ударов по Москве в случае предоставления Вашингтоном оружия большой дальности Киеву.

Белый дом утверждает, что Трамп не призывал Владимира Зеленского к нанесению новых ударов вглубь России, в том числе по Москве.