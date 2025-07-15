Раскрыта реакция Путина на угрозы Трампа

Давление со стороны Запада и угрозы президента США Дональда Трампа не заставят российского лидера Владимира Путина завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Путин считает, что никто всерьез не обсуждал с ним детали мира на Украине, включая американцев, поэтому он будет продолжать, пока не получит желаемого», — заявил собеседник агентства.

По данным одного из источников, российский президент считает цели своей страны «гораздо важнее любых потенциальных экономических потерь от давления Запада». По данным агентства, Путин уверен в устойчивости экономики России. В публикации отмечается, что требования России в вопросе территорий могут увеличиться по мере продвижения ее войск и ослабления Украины.

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Ранее американский лидер пригрозил ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.