Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров оценил западные санкции одной пословицей
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«У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.