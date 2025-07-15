Лавров заявил о давлении ЕС на Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на президента США Дональда Трампа оказывают колоссальное давление страны Евросоюза. Его слова приводит сайт МИД России.

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«Находится под огромным Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным оружием», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что оружие для Украины покупают за счет западных налогоплательщиков.

Лавров добавил, что Москва хочет понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа, который дал РФ 50 дней для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе зенитный ракетный комплекс Patriot, — однако платить за это будут страны Евросоюза. Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».