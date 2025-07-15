Володин высказался о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России

Список оснований для лишения приобретенного гражданства России могут расширить, включив туда ряд преступлений против личности. Об этом высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Среди уголовно наказуемых деяний, которые могут стать причиной лишения гражданства у мигрантов — половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; принуждение несовершеннолетних к занятию проституцией и групповое изнасилование. Кроме того, возможным поводом к лишению гражданства может стать организация незаконной миграции.