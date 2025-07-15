В Кремле рассказали о реакции Путина на слова Трампа

Президент России Владимир Путин может сам прокомментировать слова своего американского коллеги Дональда Трампа о России.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это [заявление Трампа] обязательно прокомментирует», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков призвал дождаться решения президента относительно его намерения высказываться о словах главы Белого дома.

Кремль ответил на ультиматум Трампа

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.