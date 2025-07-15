Кремль ответил на разговор Трампа и Зеленского об "ударах по Москве"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп якобы обсуждал с Владимиром Зеленским "удары по Москве", а Зеленский требовал предоставить ему дальнобойное оружие.
"Она не только сейчас появилась - такая риторика", - сказал Песков журналистам, говоря в целом о публикациях в западных СМИ о гипотетических "ударах по Москве и Санкт-Петербургу".
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При этом, обратил внимание глава кремлевской пресс-службы, как правило, это все оказывается фейками, в том числе и в тех изданиях, которые прежде в Москве считали уважаемыми.
В тоже время Песков отметил, что "иногда бывают и серьезные какие-то "сливы".