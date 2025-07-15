Госдума приняла закон о наказании за осквернение памятников

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли закон о введении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, других сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Законом вносятся изменения в ст. 243.4 Уголовного кодекса РФ. Устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, по аналогии с действующей уголовной ответственностью за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов.

Максимальное наказание за подобное преступление будет предусматривать лишение свободы сроком до пяти лет.