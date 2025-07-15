В МИД оценили решение Трампа передать НАТО вопрос поставки вооружений на Украину

Решение президента США Дональда Трампа передать НАТО вопрос поставки вооружений на Украину — это свидетельство того, что страны альянса не заинтересованы в мире. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает РИА Новости.

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Дипломат подчеркнул, что Москва отрицательно относится к поставкам Киеву вооружений через Североатлантический альянс.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».