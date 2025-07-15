В Госдуме оценили «роль мирового полицейского» Трампа

Президент США Дональд Трамп пытается играть роль мирового полицейского, угрожая огромными пошлинами для урегулирования украинского кризиса, однако этот мундир ему явно мал. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Журавлев, пишет News.ru.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Американский президент подчеркнул, что «очень недоволен» Москвой.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил, что Дональд Трамп не смог ранее выполнить свои предвыборные обещания по урегулированию конфликта на Украине и сейчас говорит об экономических мерах, которые ударят и по его стране.

«Трамп снова примеряет на себя роль мирового полицейского, надевая мундир, который ему явно жмет. Не удалось разрешить конфликт за сутки, как обещал, пришлось возобновить оружейные поставки Украине, хотя собирался прекратить. Теперь выставляет очередной срок в 50 дней, обещая гигантские пошлины всем, кто ведет с РФ торговые отношения. Очевидно, не понимает, что это полмира, в том числе и крупнейшие экономики Китая, Индии и Бразилии», - констатировал парламентарий.

По его мнению, российским военнослужащим не стоит обращать внимания на заявления главы Белого дома и необходимо «идти вперед так, как они и прежде продвигались по всей линии фронта».

Напомним, что в начале июля Вашингтон приостановил поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения американских запасов. При этом уже через неделю президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет об «оборонительных» средствах.

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Накануне Дональд Трамп сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет европейцев. При этом Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot.