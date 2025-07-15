Медведев прокомментировал ультиматум Трампа

Вчерашние высказывания лидера США Дональда Трампа представляют собой декоративный ультиматум в адрес Москвы, который Россия даже не заметила, написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в X.

Это первая официальная реакция Москвы на вчерашние заявления из Вашингтона.