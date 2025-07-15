В России высказались об авторитете Трампа

Андрей Дуванов

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что бряцание оружием не добавит авторитета президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

В России высказались об авторитете Трампа
© РИА Новости

Таким образом Рогов прокомментировал решение Трампа ввести жесткие пошлины против России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение между Москвой и Киевом. Позже стало известно, что речь идет о пошлинах в размере 100%, а также дополнительных санкциях.

По мнению Рогова, подобные ультиматумы являются безответственным подходом, который не добавляет Трампу авторитета. Кроме того, он также посоветовал элитам в США принять мысль о том, что их страна больше не является единственной доминирующей силой в мире.

«Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту. <...> Пора вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывая многополярность международной политической системы», — заявил Рогов.

Трамп заявил, что очень недоволен Россией

Ранее Трамп заявил, что введет пошлины против России, если конфликт на Украине не решится за 50 дней.