Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что бряцание оружием не добавит авторитета президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Рогов прокомментировал решение Трампа ввести жесткие пошлины против России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение между Москвой и Киевом. Позже стало известно, что речь идет о пошлинах в размере 100%, а также дополнительных санкциях.

По мнению Рогова, подобные ультиматумы являются безответственным подходом, который не добавляет Трампу авторитета. Кроме того, он также посоветовал элитам в США принять мысль о том, что их страна больше не является единственной доминирующей силой в мире.

«Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту. <...> Пора вести более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывая многополярность международной политической системы», — заявил Рогов.

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