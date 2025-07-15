Посол возмутился отношением Дании к России

Власти Дании намеренно проводят курс на обнуление сотрудничества с Россией.

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Об этом заявил российский посол в Копенгагене Владимир Барбин, его слова передает РИА Новости.

«Дания придерживается курса на обнуление любого сотрудничества с Россией (...). Это находит отражение в контактах посольства с официальными властями королевства. В основном они сводятся к обсуждению практических вопросов функционирования дипмиссий, защите прав соотечественников и к взаимным демаршам», — пояснил дипломат.

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Кроме того, Барбин рассказал о том, что здания на территории российского посольства в Дании обливали краской, однако полиция не смогла найти виновных, и расследование не дало результатов. Посол подчеркнул, что инцидент в том числе коснулся здания школы.