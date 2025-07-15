Российские дипломаты в Дании подвергаются запугиваниям

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин рассказал в интервью РИА Новости, что российские дипломаты в Дании подвергаются оскорблениям и запугиваниям.

Кроме того, по его словам, были случаи прямых угроз и незаконного проникновения в квартиры сотрудников дипмиссии.

«Некоторые российские дипломаты, проживавшие в городе, подвергались прямым угрозам, а в их квартиры осуществлялось незаконное проникновение», — передаёт агентство.

Ранее Барбин заявил, что Дания проводит курс на обнуление любого сотрудничества с Россией.

Также он подчёркивал, что восстановление отношений с Россией при кабинете Дании исключено.