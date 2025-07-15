В августе вступает в силу ГОСТ, классифицирующий опасности детских игрушек

С 1 августа текущего года в России вступает в силу ГОСТ, определяющий требования к детским игрушкам для различных возрастных групп и описывающий потенциальные опасности, которые они могут представлять. Об этом сообщает РИА Новости. В документе представлена классификация игрушек в зависимости от их основных характеристик.

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Они классифицируются с учетом возраста, для которого предназначены, вида деятельности (например, для активного отдыха, для развития чувств и эмпатии), воспитательного назначения, материала изготовления и т.д. Документ также описывает потенциальные опасности, которые могут быть связаны с игрушками, включая гигиенические риски (загрязнение или инфекция), травматические риски, в том числе поражение электрическим током, а также химические и пожарные риски. Согласно тексту документа, датой вступления его в силу является 1 августа текущего года.

Отмечается, что ГОСТы не всегда являются обязательными для исполнения. Однако они приобретают обязательный характер в случае, если на них имеется прямая ссылка в законе, контракте или техническом регламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. До этого фанаты игрушки лабубу вскрыли ее и ужаснулись, увидев, что находится внутри.