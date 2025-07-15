В Кремле оценили слова Трампа о новых поставках вооружений Украине

Высказывания президента США Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине и возможных санкциях против России воспримут на Украине как сигнал к продолжению конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока однозначно можно сказать одно: решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — заявил он.

14 июля американский президент в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине».

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Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

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