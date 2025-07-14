В Совфеде отреагировали на ультиматум Трампа по Украине

Ультиматум президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не повлияет на настроение России. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Ранее Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней.

Комментируя это, Косачев указал, что анонс заявлений президента США по Украине оказался более громким, чем сами заявления. По его мнению, «пар ушел в свисток».

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При этом Косачев отметил, что несколько моментов из заявления Трампа стали очевидны, в том числе то, что для Евросоюза «бесплатный сыр оказался в мышеловке» и объединению «предстоит раскошеливаться и раскошеливаться». По его словам, выгоду от всего этого получит только ВПК США, а Украине «остается продолжать воевать до последнего украинца».