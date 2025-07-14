Слова генсека НАТО Марка Рютте о главе российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимире Мединском являются «абракадаброй». Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

У себя в посте она привела слова Рютте, назвавшего Мединского «каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года» на переговорах в Стамбуле.

«Два пояснения к вышеприведенной абракадабре. Во-первых, этот "какой-то историк" — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель. А "серьезную делегацию" с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Рустем Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании», — написала Захарова.

А во-вторых, по ее словам, «без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить».