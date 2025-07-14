Возобновление поставок ракет Киеву станет шагом назад, но не изменит ситуацию на фронте специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

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«Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в любом случае - или переговорным путем, или на поле боя», — сказал он.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов.

Помимо того, он также пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.