В Кремле ответили Писториусу на заявления об «убийстве российских солдат»
Заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО крайне опасны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.
«Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так. Германия снова становится опасной», — сказал представитель Кремля.
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Ранее Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО.
«Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — отметил политик.