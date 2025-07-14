Заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО крайне опасны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РБК.

«Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так. Германия снова становится опасной», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО.