Шойгу назвал виновного в развале СССР

Страны запада, с которыми мечты СССР расходились, виноваты в его развале. Эти намерения были ясно видны в спровоцированных в начале 90-х конфликтах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«У них на Западе были ясные намерения продолжить развал республик бывшего СССР. Ярким подтверждением этого стали спровоцированные в начале 90-х вооруженные конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, события на Кавказе», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

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Также он вспомнил ситуацию, когда после 17 лет конфликта Южной Осетии и Абхазии люди помирились до того момента, пока в августе 2008 года президента Грузии Михаил Саакашвили «не начал новую войну». Шойгу отметил, что действия Саакашвили тогда поощрял Запад.