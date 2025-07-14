Путин рассказал о результатах системы ранней профориентации

Работающая в РФ система ранней профориентации уже дает результат и развивается в правильном направлении. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что ранняя профориентация является вопросом, который постоянно находится в поле зрения.

«Определенные результаты уже есть: количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет», — уточнил Путин.

Кроме того, увеличивается и прием в учебные заведения на эти направления.

«Так что в целом на правильном пути, что называется», — добавил президент.

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