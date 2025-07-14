Путин проиллюстрировал демографическую ситуацию словами из советской песни

Президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам рассказал, как изменилась демографическая ситуация в стране, приведя слова из советской песни "Стоят девчонки".

"Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что "на десять девчонок по статистике девять ребят", - сказал Путин.

Как выяснилось, эти строчки уже неактуальны.

"Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин", - уточнил президент.

Мальчиков в 2024 году в России действительно родилось больше, чем девочек, подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.

Нина Останина призвала не обвинять молодых женщин в плохой демографии