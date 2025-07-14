В Кремле высказались о третьем раунде переговоров с Украиной

Россия все еже ожидает от Украины сроков проведения третьего раунда прямых переговоров.

Такое заявление в ходе брифинга в понедельник, 14 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему ожидаем предложения по срокам. Очевидно, что Киев не спешит», – сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между РФ и Украиной будут продолжены.

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Однако, когда планируется провести новую встречу, замглавы внешнеполитического ведомства не уточнил.