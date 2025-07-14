Песков оценил недельный вояж Келлога в Киев

Россия надеется, что спецпосланник президента США Кит Келлог продолжит в ходе своего недельного «вояжа» в Киев услуги посредника и не будет настаивать на продолжении военной помощи Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас крайне важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента [США Дональда] Трампа продолжил усилия по посредническим услугам в рамках российско-украинского урегулирования», — указал представитель Кремля.

Раскрыта возможная цель визита Келлога на Украину

При этом Песков отметил, что у российской стороны нет конкретных ожиданий от поездки Келлога на Украину. Пресс-секретарь уточнил, что с таким вопросом следует обращаться к самому спецпредставителю, а также его визави в Киеве.