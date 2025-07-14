Песков высказался об отстаивании интересов России на Балтике

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике.

«Россия — это балтийское государство. Россия намерена твёрдо отстаивать свои интересы в этом регионе, законные интересы», — сказал он.

Вместе с этим представитель Кремля отметил, что многие страны занимаются провокационными действиями в отношении России в этом вопросе.

Ранее первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью RT сказал, что попытки западных стран задержать или арестовать российские танкеры в Балтийском море похожи на пиратство и приводят к увеличению премии за риск во всём мире.