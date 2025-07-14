Посол предупредил о новой угрозе от США у границ России

США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, подчеркнув, что Дания при этом не имеет контроля над тем, какое вооружение будет завозиться на её территорию.

По словам дипломата, данные действия означают, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру и генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности.

Дания разрешила США разместить свои военные базы в стране

«В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время», — добавил Барбин.

Кроме того, российский посол ранее отметил, что Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море и странах Балтии.