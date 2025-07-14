Барбин: США в Дании смогут размещать у границ России военную инфраструктуру

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США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, подчеркнув, что Дания при этом не имеет контроля над тем, какое вооружение будет завозиться на её территорию.

Посол предупредил о новой угрозе от США у границ России
© РИА Новости

По словам дипломата, данные действия означают, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру и генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности.

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«В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время», — добавил Барбин.

Кроме того, российский посол ранее отметил, что Дания хочет нарастить силы НАТО в Балтийском море и странах Балтии.