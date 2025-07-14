Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос, объявит ли он о новых санкциях против России в понедельник, 14 июля.

"Мы увидим то, что увидим", - сказал политик (цитата по РИА Новости).

Напомним, 8 июля американский лидер заявил, что готовит России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы.

Спустя два дня он анонсировал свое выступление 14 июля, в ходе которого собирается сделать "крупное заявление по РФ".

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Ранее хозяин Белого дома, говоря о новых санкциях против России, отметил, что данный вопрос полностью зависит от него.

Тем временем газета Politico сообщает, что Трамп готов поддержать предложенный Конгрессом законопроект о новых рестрикциях в отношении РФ при условии, что последнее слово по снятию ограничений будет за ним.