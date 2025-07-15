Арагчи встретится с Лавровым на полях СМИД ШОС

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи анонсировал переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое проходит в Тяньцзине.

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"У меня состоятся двусторонние встречи с министром иностранных дел Китая [Ван И] и [главой МИД] России, что имеет особое значение в нынешних обстоятельствах. Также планируются встречи с [представителями] других стран - участниц ШОС, которые будут посвящены двусторонним отношениям и развитию региона", - приводит слова Арагчи агентство IRNA.

По словам иранского дипломата, на совещании глав МИД ШОС "будет доработана стратегия развития организации и ее стран в области энергетики и торговли, а также в других сферах".

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министерское заседание станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который состоится также в Тяньцзине 30 августа - 1 сентября. Участники намерены подробно обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития деятельности организации. Особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году Иран. В прошлом году на саммите в Астане было принято решение о приеме Белоруссии в состав объединения. В этом году Китай председательствует в ШОС.