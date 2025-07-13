Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что Евросоюзу грозит развал в случае отсутствия сотрудничества с Россией.

«Из-за антироссийской политики экономика стран Евросоюза стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что не заставит долго себя ждать и закономерно вскоре вызовет большую волну возмущения и масштабную протестую детонацию со стороны обычных граждан», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов ввести ответные меры против США, если до 1 августа не будет достигнута торговая договорённость.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран.