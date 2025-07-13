Милонов потребовал запрета на показ бездетных женщин в кино

Образы состоятельных и бездетных женщин в кино негативно сказываются на желание людей заводить семью. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий раскритиковал молодежь до 30 лет, предпочитающую заводить «нелепых собачек» и кататься по городу на самокатах «в шортиках». По его мнению, ни одна нормальная женщина не станет воспринимать этих «инфантильных нежизнеспособных любителей лавандового рафа» в качестве потенциальных глав семьи и защитников. По его словам, в отличии от подобных людей, образ успешной молодой семьи на экране практически не встречается.

«Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. <…> У нас же есть запрет на показ табака, курения там, наркотиков. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах», — заявил Милонов в беседе с «Газетой.ру».

Он подчеркнул, что в фильмах нельзя показывать женщин, которые отказываются от семьи и материнства.

Как сообщал «ГлагоL», в России медосмотры для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить в шесть лет с целью профилактики.