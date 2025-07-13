Захарова иронично отреагировала на новость о сокращениях в Госдепе США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения в СМИ о сокращении 1300 сотрудников госдепа США в рамках реформы госрасходов.

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"Они уверяют, что это нарушение прав человека. Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них равняться", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что внешнеполитическое ведомство США приступило 11 июля к массовым увольнениям. Указывается, что реорганизация госдепа связана с упорядочиванием деятельности для фокусирования на дипломатических приоритетах.