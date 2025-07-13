Сергей Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили отношения с США и перспективы урегулирования кризиса на Украине. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства по итогам переговоров в Пекине.

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По данным министерства, стороны также затронули другие темы, в том числе конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию на Корейском полуострове. В ходе общения министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского взаимодействия, обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве.

Более того, Лавров и Ван коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую, а также взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Особое внимание было уделено содержательному наполнению предстоящего заседания Совета глав государств – членов ШОС, а также встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс". Подчеркнута важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, Группе двадцати и АТЭС", – добавили в МИД РФ.

Министры подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, которые затрагивают коренные интересы друг друга, в том числе защиту суверенитета, территориальной целостности и государственного единства во всем его региональном и этническом многообразии.

Переговоры, уточнили в дипведомстве, прошли "в присуще российско-китайском отношениям доверительном и конструктивном ключе".

Ван, слова которого приводятся на сайте китайского МИД, заявил, что он и Лавров поддерживают тесные контакты, способствующие своевременной реализации консенсуса лидеров двух государств. По его мнению, связи Китая и России – это "самые стабильные, зрелые и стратегически значимые отношения, поддерживаемые между крупными державами в современном мире".

Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин и Москва неизменно продвигают двустороннее сотрудничество по всем направлениям "с учетом исторической глубины, стратегической значимости и долгосрочной перспективы".

Он напомнил, что на текущем этапе обе страны уделяют внимание совместной подготовке к следующему этапу развития контактов на высоком уровне, углублению всеобъемлющего стратегического сотрудничества, стимулированию развития обоих государств, их реагированию на вызовы в условиях нестабильной ситуации в мире.

Помимо этого, китайские власти готовы вместе с РФ и другими странами обеспечить выход ШОС на новый уровень, добавил Ван.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Россия и Китай являются настоящими друзьями. Он считает, что странам нужно непрерывно улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие, а также развивать дух "неизменного добрососедства".