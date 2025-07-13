Захарова раскрыла приоритетную тему на встрече Лаврова и Рубио

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио приоритетной стала тема Украины, рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, переговоры прошли 10 июля на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

«Конечно, тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — отметила Захарова.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать слова Рубио о том, что по Украине был предложен некий «новый подход».

Захарова подчеркнула, что в этом вопросе нет интриги, это является частью работы дипломатов. Вместе с тем, она не посчитала возможным рассказать об особенностях «нового подхода».

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Ранее сообщалось, что в Куала-Лумпуре между Лавровым и Рубио состоялся «предметный и откровенный обмен мнениями» по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем.