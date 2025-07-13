Захарова раскрыла приоритетную тему на встрече Лаврова и Рубио

Илья Родин

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио приоритетной стала тема Украины, рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Захарова раскрыла приоритетную тему на встрече Лаврова и Рубио
© ТАСС

По данным агентства, переговоры прошли 10 июля на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

«Конечно, тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — отметила Захарова.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать слова Рубио о том, что по Украине был предложен некий «новый подход».

Захарова подчеркнула, что в этом вопросе нет интриги, это является частью работы дипломатов. Вместе с тем, она не посчитала возможным рассказать об особенностях «нового подхода».

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Ранее сообщалось, что в Куала-Лумпуре между Лавровым и Рубио состоялся «предметный и откровенный обмен мнениями» по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем.