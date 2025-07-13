"Совершил аутодафе". Путин объяснил, почему распался СССР

Путин объяснил, почему распался СССР
Советский Союз распался, потому что его руководители стремились стать частью «цивилизованного мира». Однако после 1991 года Запад стал игнорировать национальные интересы России. Выяснилось, что дело было не в идеологии, в геополитике. Об этом в интервью ВГТРК заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что во времена СССР Запад оправдывал противостояние с ним неприемлемой для себя коммунистической идеологией. Однако когда Союз прекратил существование, выяснилось, что дело не в идеологии, а в геополитических интересах и стремлении доминировать.
«Советский Союз совершил аутодафе, сам себя ликвидировал; в том числе (я думаю, я никогда не разговаривал на этот счет со своими предшественниками), исходили из того, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира», — заявил Путин.
Но на Западе решили, что если СССР исчез, то незачем соблюдать правила в отношении России, «которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз».
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По словам президента, западные политики «стали выкраивать, чик-чик, как им хочется»; стали «жить по правилам, которые придумали сами для себя», игнорируя интересы РФ.
В то же время Россия предлагала много мирных инициатив в области стратегических вооружений и в области ПРО, но все они были отвергнуты.
«Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная и суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», — подытожил Путин.