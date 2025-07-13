Сенатор описал риски для США в случае передачи Киеву активов РФ

Если президент США Дональд Трамп действительно передаст Украине $5 млрд из замороженных активов России, то это может нанести непоправимый ущерб всем тем, кто пытается незаконно пользоваться чужими средствами. Доверие к ним уменьшится. Об этом в беседе со «Звездой» заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Доверие к ним уменьшится, следовательно, вложения в их экономику уменьшатся. Следовательно, средства денежные из их банков будут перемещаться в какие-то другие банки. И эта тенденция уже идет вовсю - она только будет усиливаться», - сказал он.

По мнению Климова, такие действия можно назвать воровством или даже грабежом. Те, кто советует Трампу заниматься «хищением средств», подрывает его возможности. Кроме того, многолетняя риторика США относительно активов России - это не оружие само по себе, это всего лишь «электронные записи».

Сенатор добавил, что специальная военная операция показала, что эти записи не имеют решающего значения там, где его имеет реальный производственный сектор и настоящие возможности государства, опирающиеся на его материальные и трудовые ресурсы, а также на технологические возможности.

Ранее телекомпания CBS сообщила, что Дональд Трамп теоретически мог бы передать Украине $5 млрд замороженных в Соединенных Штатах российских активов. При этом отмечается, что к такой мере не прибегал ни действующий глава Белого дома, ни его предшественник Джо Байден.