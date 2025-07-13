Путин пословицей объяснил принцип работы на посту президента

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что старается строить свою работу на посту главы государства в соответствии с поговоркой «семь раз отмерь, один раз отрежь». Об этом пишет «Россия-1».

Глава государства в ходе работы на фильмом «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал журналистам, что специалисты-психологи в ходе подготовки к работе в нелегальной разведке СССР в одной из его характеристик записали черту «пониженное чувство опасности».

В ходе подготовки и выявления личных деловых качеств кандидата на эту работу создаются искусственные ситуации, которые связаны с риском, опасностью. Затем специалисты-психологи анализируют поведение человека, уточнил российский лидер.

«Дело-то в том, что меня взяли на эту работу из оперативного состава. Я уже несколько лет проработал оперативником, и я видел, что часть мероприятий, которые проводятся в отношении меня, имеют искусственный оперативный характер», — разъяснил Путин.

Глава государства пояснил, что в значительной степени исходил из того, что это не боевая ситуация. В связи с этим, добавил он, «всё-таки здесь их оценка, мне кажется, была неточной».

Путин подчеркнул, что свою практическую работу, тем более на таком ответственном месте, как глава государства, старается строить таким образом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Российский лидер сообщил также, что нередко проводит важные встречи «на бегу» в автомобиле. Он заметил, что в машине ему удобно обсуждать вопросы тет-а-тет, при этом ничего такого в этих разговорах нет.