Путин рассказал, в чем обвиняют Россию бывшие колониальные державы

Некоторые бывшие колониальные страны, как заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, до сих пор винят Россию в распаде своих империй, что влияет на сегодняшние отношения между государствами.

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По словам российского президента, в части экс-колониальных держав, таких как Великобритания и Франция, существует мнение: Россия несет ответственность за распад их империй.

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Такие обвинения, по словам Путина, вызывают улыбку, однако он обращает внимание на некоторые детали. Российский лидер отметил, что и США после Второй мировой войны вместе с СССР работали в известной степени на разрушение этих империй. Это делалось, чтобы помочь колониям обрести независимость и суверенитет, указал российский лидер.