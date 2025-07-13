Путин раскрыл подробности написания мюнхенской речи

Президент России Владимир Путин рассказал, что написал свою мюнхенскую речь, пока летел в самолете, полностью переписав предварительный набросок, подготовленный его коллегами. Об этом пишет РИА Новости.

Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

«Я это свое выступление в Мюнхене написал, пока летел в самолете. Пока летели в Мюнхен, я посмотрел предварительный набросок того, что мне подготовили коллеги, отложил в сторону и целиком все переписал», — отметил президент.

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Глава государства подчеркнул, что причиной его выступления не являлось желание перейти к конфронтации.

«Просто Россия — такая страна, которая по-другому жить не может. И я посчитал правильным и своевременным сформулировать нашу озабоченность», — уточнил Путин.

Президент напомнил, что западные страны обещали не расширять НАТО на восток. Вместе с тем, добавил он, главы государств «врали, обманывали, делая вид, что ничего подобного не было».